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Україна оновила список країн "червоної" зони

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 13:58
Україна оновила список країн "червоної" зони Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. У 44 країнах найскладніша епідеміологічна ситуація.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

З "червоної" зони вибули Об'єднана Республіка Танзанія, Руанда.

Фото: список країн "червоної" зони (moz.gov.ua)

Але в цю зону продовжують входити: США, Британія, Франція, Швейцарія, Люксембург, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Молдова, Словаччина, Словенія.

Зазначимо, комісія ТЕБ та НС оновила зонування карантину. В "червону зону" потрапили вісім обласних центрів.

За підсумками поділу Київ ще два тижні буде перебувати в "помаранчевій зоні".

Нагадаємо, Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження по регіонах "червоної зони" карантину.

Тим часом, в Україні виявили рекордні 5992 нових випадки зараження COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях та в Києві.

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