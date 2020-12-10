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З Ердоганом і турецькими військовими: в Баку пройшов парад перемоги в Карабасі

Новость на русском → Баку, Четвер 10 грудня 2020 15:10
З Ердоганом і турецькими військовими: в Баку пройшов парад перемоги в Карабасі Фото: парад в Баку (korrespondent.az)
Автор: РБК-Україна

У столиці Азербайджану Баку сьогодні відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій в Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію параду в Баку.

Парад пройшов на площі Азадліг (площа Свободи). Ньому взяли участь понад трьох тисяч військовослужбовців Азербайджану, а також 2783 турецьких військових. Чисельність військовослужбовців Туреччини відповідало офіційним військових втрат Азербайджану за час конфлікту в Нагірному Карабасі.

Також на параді представили військову техніку, а також захоплену під час бойових дій трофейну техніку.

Zəfər paradı keçirildi

Zəfər paradı keçirildi.

Posted by AZTV on Thursday, December 10, 2020

Нагадаємо, наприкінці вересня між Вірменією і Азербайджаном поновилися бої за Нагірний Карабах. В ході війни Азербайджану вдалося повернути майже всю територію, яка була окупована Вірменією. В результаті Єреван був змушений підписати угоду з Азербайджаном про завершення війни.

Крім того, перемир'я в Нагірному Карабасі контролюватимуть Росія і Туреччина. Вони вже домовилися про створення спільного центру на території Азербайджану.

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