ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підтримка бізнесу на час карантину: зміни до бюджету-2020 набрали чинності

Новость на русском → Україна, Четвер 10 грудня 2020 09:30
Підтримка бізнесу на час карантину: зміни до бюджету-2020 набрали чинності Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У четвер, 10 грудня, набрали чинності зміни до державного бюджету на 2020 рік. Вони спрямовані на підтримку бізнесу на час карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вчора документ був опублікований у виданні "Голос України" і набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Закон вніс зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволили спрямовувати кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками на надання:

  • одноразової матдопомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності посилення карантину;
  • одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;
  • одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

Нагадаємо, цей закон Верховна рада схвалила 4 грудня.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання Кабінету міністрів 9 грудня заявив, що виплати бізнесу планується провести до кінця 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика бизнес Бюджет 2020 Карантин
NEWS
Бойовики провели навчання з бойовою стрільбою на Донбасі, - ОБСЄ
Инна Собораредактор стрічки новин Бойовики провели навчання з бойовою стрільбою на Донбасі, - ОБСЄ
DAILY
Олена Шуляк: Корупційна "такса" у будівництві зросла у три рази
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олена Шуляк: Корупційна "такса" у будівництві зросла у три рази