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Рейтинг ФІФА: збірна України в топ-25 найсильніших за підсумками 2020 року

Новость на русском → Цюрих, Четвер 10 грудня 2020 11:33
Рейтинг ФІФА: збірна України в топ-25 найсильніших за підсумками 2020 року Фото: гравці збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала завершальний рейтинг національних збірних за підсумками 2020 року. Україна посідає у ньому 24 місце.

Список найсильніших команд опублікований на сайті організації.

У зв'язку з тим, що з моменту останнього оновлення не було міжнародних пауз, положення більшості команд не змінилося. У порівнянні з попереднім рейтингом Україна зберегла позицію й має 1521 бал. Серед представників УЄФА національна команда на 16 місці.

Втретє поспіль підсумковий рейтинг року очолює збірна Бельгії. Чинні чемпіони світу французи посідають друге місце. Далі розташовуються Бразилія, Англія і Португалія. У десятку кращих збірних світу також увійшли Іспанія, Аргентина, Уругвай, Мексика і Італія.

У звіті наголошується, що у 2020 році у світі відбулося всього 352 міжнародних матчі, що є найнижчим показником з 1987 року. У порівнянні з цим, у 2019 році ФІФА організувала рекордні 1082 матчі збірних.

Наступний рейтинг ФІФА буде опублікований 18 лютого 2021 року.

Нагадаємо, Україна оскаржила технічну поразку в матчі Ліги націй проти збірної Швейцарії.

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