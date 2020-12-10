Рейтинг ФІФА: збірна України в топ-25 найсильніших за підсумками 2020 року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала завершальний рейтинг національних збірних за підсумками 2020 року. Україна посідає у ньому 24 місце.

Список найсильніших команд опублікований на сайті організації.

У зв'язку з тим, що з моменту останнього оновлення не було міжнародних пауз, положення більшості команд не змінилося. У порівнянні з попереднім рейтингом Україна зберегла позицію й має 1521 бал. Серед представників УЄФА національна команда на 16 місці.

Втретє поспіль підсумковий рейтинг року очолює збірна Бельгії. Чинні чемпіони світу французи посідають друге місце. Далі розташовуються Бразилія, Англія і Португалія. У десятку кращих збірних світу також увійшли Іспанія, Аргентина, Уругвай, Мексика і Італія.

NEW #FIFARANKING



Belgium end a 3rd year on top

Hungary 2020's biggest climbers



In the final Ranking of 2020, we look at the big winners from a difficult and disrupted year in international football



https://t.co/PP96OETqZc pic.twitter.com/oiPRmm5lvu — FIFA.com (@FIFAcom) December 10, 2020

У звіті наголошується, що у 2020 році у світі відбулося всього 352 міжнародних матчі, що є найнижчим показником з 1987 року. У порівнянні з цим, у 2019 році ФІФА організувала рекордні 1082 матчі збірних.

Наступний рейтинг ФІФА буде опублікований 18 лютого 2021 року.

Нагадаємо, Україна оскаржила технічну поразку в матчі Ліги націй проти збірної Швейцарії.