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В Австрії найбільший спалах південноафриканського штаму. Тіроль закриють на 10 днів

Новость на русском → Відень, Вівторок 09 лютого 2021 16:06
В Австрії найбільший спалах південноафриканського штаму. Тіроль закриють на 10 днів Фото: Себастьян Курц (flickr com mfarussia)
Автор: РБК-Україна

В Австрії зафіксовано найбільший в Європейському союзі спалах південноафриканського штаму COVID-19. У зв'язку з цим регіон Тіроль повністю закриють на 10 днів.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає kurier.at.

"На жаль, британські і південноафриканські мутації набирають популярність в Європі", - заявив він.

Зазначимо, обидва штами вважаються більш заразними, ніж традиційний. Але варіант з Південної Африки являє собою особливу загрозу, оскільки вакцина AstraZeneca здійснює на нього значно менший вплив, ніж інші. Саме цю вакцину в основному замовила Австрія.

З огляду на те, що в Тіролі зафіксовано близько 400 випадків мутації вірусу, уряд вирішив обмежити руху транспорту з п'ятниці. Якщо треба виїхати з регіону, то необхідно показати негативний тест на COVID, зроблений не раніше ніж за дві доби до виїзду.

"Спалах південноафриканського варіанту є найбільшим з відомих в Європейському союзі, і з ним необхідно боротися", - додав Курц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австрії пропонують ввести карантин вихідного дня після локдауна.

До цього британський і південноафриканський штами COVID виявили ще в 18 країнах.

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