Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на початку лютого
Якби вибори до Верховної ради проходили на початку лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. Це політичні сили, які вже представлені в парламенті.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
За даними опитування, найбільшу підтримку виборців отримали б:
- партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 14,9% усіх опитаних або 22,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме),
- партія "Опозиційна платформа - За життя" (відповідно 14,1% і 21,9%),
- партія "Європейська солідарність" (відповідно 11,6% і 18,1%),
- ВО "Батьківщина" - відповідно 7,5% і 10,3%.
Інші партії мають меншу підтримку виборців
Дослідження проведене Центром Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку лютого 2021 року лідирують партії "Опозиційна платформа - За життя", яку готову підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, "Слуга народу" - 18,6%. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 15,2%, за партію "Батьківщина" - 12,2% респондентів.
Відзначимо, якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.