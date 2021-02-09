ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на початку лютого

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 13:49
Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на початку лютого Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради проходили на початку лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. Це політичні сили, які вже представлені в парламенті.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, найбільшу підтримку виборців отримали б:

  • партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 14,9% усіх опитаних або 22,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме),
  • партія "Опозиційна платформа - За життя" (відповідно 14,1% і 21,9%),
  • партія "Європейська солідарність" (відповідно 11,6% і 18,1%),
  • ВО "Батьківщина" - відповідно 7,5% і 10,3%.

Інші партії мають меншу підтримку виборців

  • Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на початку лютого

Дослідження проведене Центром Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку лютого 2021 року лідирують партії "Опозиційна платформа - За життя", яку готову підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, "Слуга народу" - 18,6%. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 15,2%, за партію "Батьківщина" - 12,2% респондентів.

Відзначимо, якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство рейтинг опрос
NEWS
У Києві через снігопад задіяли БТР
У Києві через снігопад задіяли БТР
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною