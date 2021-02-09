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Кравчук: перемир'я на Донбасі більше немає, Росія діє "зухвало і відкрито"

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 23:41
Кравчук: перемир'я на Донбасі більше немає, Росія діє "зухвало і відкрито" Фото: Леонід Кравчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія не хоче дотримуватися перемир'я на Донбасі і зриває його. Україні треба бути готовою до будь-яких дій з боку окупантів.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в коментарі виданню "Гордон".

За його словами, Росія починає діяти зухвало і непередбачувано. Ситуація ускладнюється і тим, що в ОРДЛО знаходяться російські найманці та російське озброєння.

"Перемир'я вже просто немає... В ОРДЛО знаходяться російські найманці, командири та російська зброю. Ми не знаємо, коли вона може бути задіяна, але маємо бути до всього готові та уважно ставитися до всього, що відбувається. В першу чергу думати про Україну", - заявив Кравчук.

Він також вважає, що Україна має змінити свою стратегію в боротьбі з окупантами.

"Поблажливістю, м'якістю, закликами до компромісів ми нічого не доб'ємося. Нам треба бути послідовними та жорсткими", - сказав глава української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, нещодавно глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про необхідність приєднання США до нормандського формату переговорів по Донбасу.

Однак в МЗС України пояснили, що для розширення переговорного процесу в нормандському форматі потрібно згода всіх сторін, а Кремль не підтримає такої ініціативи.

Зазначимо, 8 лютого бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі.

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