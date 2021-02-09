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Імпічмент: Сенат почав процес над Трампом

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 09 лютого 2021 20:22
Імпічмент: Сенат почав процес над Трампом Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 9 лютого, американський Сенат почав процес у справі щодо оголошення імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу. Сьогодні сенатори повинні визначитися щодо конституційності справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Сенату.

Голосування щодо конституційності справи про імпічмент має відбутися після опівночі за київським часом. Якщо сенатори визнають процес таким, що відповідає конституції США, то вже завтра почнуться слухання по суті.

На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.

Нагадаємо, 26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.

Як писало РБК-Україна, в американському Сенаті може не вистачити голосів для підтримки імпічменту Трампа.

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