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Сенат США проголосував за конституційність другого імпічменту Трампа

Новость на русском → Вашингтон, Середа 10 лютого 2021 00:19
Сенат США проголосував за конституційність другого імпічменту Трампа Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США проголосував за конституційність процесу щодо імпічменту колишньому президенту Дональду Трампу. Обговорення по суті продовжать наступного дня.

Про це повідомляє CNN.

За конституційність імпічменту щодо Трампа проголосували 89 сенаторів, проти висловилися 11. Таким чином, процес імпічменту буде продовжено.

Шість сенаторів Республіканської партії проголосували разом з демократами, встановивши, що процес імпічменту є конституційним, попри заклики деяких республіканців припинити розгляд.

Сенатори обговорять, чи можна вважати дії колишнього глави держави на мітингу, після якого відбувся штурм Капітолію, підбурюванням до заколоту.

Для кожної зі сторін буде надано до 16 годин на виклад своєї позиції. Після цього сенатори, яким відведена роль присяжних, проголосують за питання про імпічмент.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про вторгнення в Капітолій.

Нагадаємо, 26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.

Як повідомляло РБК-Україна, в американському Сенаті може не вистачити голосів для підтримки імпічменту Трампа.

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