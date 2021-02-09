ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тарифи на тепло та гарячу воду підвищувати не будуть: підписано меморандум

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 11:06
Тарифи на тепло та гарячу воду підвищувати не будуть: підписано меморандум Фото: опалення (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в цьому опалювальному сезоні не будуть підіймати тарифи на тепло та гарячу воду. Підписано меморандум уряду з місцевою владою.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це один із 8 кроків щодо розв'язання тарифного питання.

"Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні", - написав він.

Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік для виплат субсидій у зв'язку з подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерства соціальної політики України в сумі 1,4 млрд гривень.

Зазначимо, газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ в лютому. Це 6,86 гривень за кубометр і нижче, ніж раніше затвердив Кабмін.

РБК-Україна писало, що в містах України проходили масштабні акції протесту через підвищення тарифів на газ.

В ході протесту в Києві сталася бійка між правоохоронцями і протестувальниками.

Тарифний протест також був у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка отопительный сезон
NEWS
Ще два роки випробувань. Криза у сфері туризму триватиме до 2023 року
Ще два роки випробувань. Криза у сфері туризму триватиме до 2023 року
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною