Санкції проти "Спортмастера" і суд у справі Навального: новини за вихідні

Україна ввела санкції проти російської мережі "Спортмастер", Оксана Марченко вступила в партію "Опозиційна платформа - За життя", російський суд відмовився скасувати вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 20-21 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

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Оксана Марченко вступила до партії ОПЗЖ

Оксана Марченко, яка потрапила під санкції разом зі своїм чоловіком Віктором Медведчуком, заявила про рішення зайнятися політикою, і оголосила про вступ до партії "Опозиційна платформа - За життя", лідером якої є її чоловік.

Своє рішення піти в політику 47-річна Марченко назвала "вимушеним". Вона висловила впевненість, що після введення санкцій прихильників проросійської політсили в Україні стало більше "в рази".

Україна ввела санкції проти російської мережі "Спортмастер"

Україна ввела санкції проти російської мережі роздрібної торгівлі "Спортмастер". Компанія спеціалізується на торгівлі спортивними товарами і має декілька магазинів в Україні.

Повідомляється, що санкції поширюються на компанію Sportmaster Operations Pte. Ltd, яка зареєстрована в Сінгапурі. Це компанія володіє однойменною мережею магазинів спортивних товарів в Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї, Польщі та Україні.

Росія відмовляється скасувати вирок Навальному. ЄС обговорить відповідь

20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі "Ів Роше".

Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ по російському опозиціонеру. Вони готують відповідь.

У США в Boeing відірвався двигун, уламки впали на житловий район

У США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.

Очевидцям події прямо зсередини транспортного засобу вдалося зняти страхітливе відео. На щастя в результаті несправності ніхто не постраждав.

У Вірменії протести проти Пашиняна. Опозиція радить готуватися до захоплення влади

У Єревані поновилися акції протесту проти прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Протестувальники вимагають відставки прем'єра та його покарання за війну в Нагірному Карабасі.

Один із лідерів опозиції, кандидат в прем'єри Вазген Манукян, виступаючи на сцені перед протестувальниками запропонував план "А" та план "Б" для відставки Пашиняна.

Вибухи і сутички з поліцією: в Барселоні масові заворушення

У Барселоні (Іспанія) протестують через ув'язнення репера Пабло Аселя. Протестувальники грабують магазини і кидають пляшки в поліцію, підпалюють контейнери.

Як відомо, іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.

Настя з Уханя вийшла заміж за голову Державної міграційної служби: перші фото

Українка Анастасія Зінченко, відома багатьом як "Дівчина з собачкою з Уханя", вийшла заміж за голову Державної міграційної служби Максима Соколюка.

43-річний Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко зв'язали себе узами шлюбу 20 лютого. Щаслива пара також опублікувала в соцмережах фотографії з розпису.

Температурні гойдалки. На зміну нічним морозам прийде потепління до +14: де і коли

Погода в Україні в останній тиждень лютого очікується з нічними морозами до -19. Разом з тим, денна температура місцями підвищиться до +14.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.