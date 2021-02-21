Росія відмовляється скасувати вирок Навальному. ЄС завтра обговорить відповідь
Міністри закордонних справ Європейського Союзу завтра обговорять відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ по російському опозиціонеру Олексію Навальному. Вони готують відповідь.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Зазначимо, що Європейський суд з прав людини закликав негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.
"Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Олексія Навального. З міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ у понеділок", - заявив Боррель.
Вчора міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі "Ів Роше".
Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.
Нагадаємо, Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального.
Також повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії з-за ситуації з Навальним в березні цього року. Над санкціями почали працювати ще минулого тижня.