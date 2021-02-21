Росія відмовляється скасувати вирок Навальному. ЄС завтра обговорить відповідь

Міністри закордонних справ Європейського Союзу завтра обговорять відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ по російському опозиціонеру Олексію Навальному . Вони готують відповідь.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Зазначимо, що Європейський суд з прав людини закликав негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

"Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Олексія Навального. З міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ у понеділок", - заявив Боррель.

Вчора міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі "Ів Роше".