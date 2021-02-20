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У Вірменії протести проти Пашиняна. Опозиція радить готуватися до захоплення влади

Новость на русском → Єреван, Субота 20 лютого 2021 15:50
У Вірменії протести проти Пашиняна. Опозиція радить готуватися до захоплення влади Фото: протести у Єревані (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

У Єревані сьогодні, 20 лютого, поновилися акції протесту проти прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Протестувальники вимагають відставки прем'єра та його покарання за війну в Нагірному Карабасі.

Акцію протесту транслює агентство news.am.

Один із лідерів опозиції, кандидат в прем'єри Вазген Манукян, виступаючи на сцені перед протестувальниками запропонував план "А" та план "Б" для відставки Пашиняна.

Перший план, за словами Манукяна, полягає в поступовому "руйнуванні стовпів", на яких тримається влада Пашиняна. Як пояснив опозиціонер, "опорами" є вірмени, які не розуміють куди йде країна, силовики та депутати, які підтримують політику Пашиняна.

Інший же план, так званий план "Б" - це "блискавично швидке" захоплення влади в країні. Опозиціонер закликав протестувальників бути готовими до цього.

"В будь-який момент, це буде сьогодні, може бути через тиждень, через 10 днів, ми повинні бути готовими взяти владу, блискавично збунтувавшись. Йдемо шляхом "А", завжди готові до шляху "Б". Але для цього треба організуватися. Підемо всі", - наголосив Манукян.

Зараз великі колони протестувальників рухаються чотирма напрямками до площі перед парламентом Вірменії. Опозиція обіцяє, що ці акції непокори будуть безстроковими.

Нагадаємо, наприкінці січня у Єревані протестувальники спробували штурмувати Генпрокуратуру з вимогою арешту Пашиняна.

Тоді, як писало РБК-Україна, силовики в Єревані затримали понад 20 учасників акції протесту.

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