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Вибухи і сутички з поліцією: в Барселоні масові заворушення

Новость на русском → Барселона, Неділя 21 лютого 2021 12:19
Вибухи і сутички з поліцією: в Барселоні масові заворушення Фото: протести в Барселоні (twitter.com/Gil_peral)
Автор: Анастасія Рокитна

У Барселоні (Іспанія) протестують через ув'язнення репера Пабло Аселя. Протестувальники грабують магазини і кидають пляшки в поліцію, підпалюють контейнери.

Про це повідомляє Reuters.

Мітингувальники кидали фаєри в поліцейських, які стріляли з пінопластовими кулями, щоб розігнати натовп. В місті зібралося близько 6000 демонстрантів.

Учасники протесту атакували магазини на найпрестижнішій торговельній вулиці Барселони, проспекті Грасія, а також розбили вікна в знаменитому концертному залі.

Заарештовані дев'ять осіб, в тому числі троє неповнолітніх. Деякі з них були затримані за пограбування магазинів.

Крім того, дев'ять людей постраждали, двоє з яких були доставлені в лікарню.

Демонстрація в Мадриді пройшла мирно, тоді як у північних містах Памплона і Леріда поліція висунула звинувачення протестувальникам.

Вибухи і сутички з поліцією: в Барселоні масові заворушення

Фото: протести в Барселоні (twitter.com)

Як відомо, іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.

Зазначимо, акції спровокував арешт репера Пабло Аселя.

Віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що заворушення в країні через затримання репера Пабло Аселя не мають нічого спільного з захистом свободи самовираження.

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