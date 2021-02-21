Вибухи і сутички з поліцією: в Барселоні масові заворушення

У Барселоні (Іспанія) протестують через ув'язнення репера Пабло Аселя. Протестувальники грабують магазини і кидають пляшки в поліцію, підпалюють контейнери.

Про це повідомляє Reuters .

Мітингувальники кидали фаєри в поліцейських, які стріляли з пінопластовими кулями, щоб розігнати натовп. В місті зібралося близько 6000 демонстрантів.

Учасники протесту атакували магазини на найпрестижнішій торговельній вулиці Барселони, проспекті Грасія, а також розбили вікна в знаменитому концертному залі.

#Barcelona. Pierwsza praca lewackich elit przyszlosci.

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Zandberg, ty nierobie smierdzacy. Przepracowales w zyciu chociaz godzine uczciwie? a z czego ty wogole darmozjadzie zyjesz? jak wyglada twoje CV? gdzie i kiedy pracowales w Polsce parszywy gnoju?

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Заарештовані дев'ять осіб, в тому числі троє неповнолітніх. Деякі з них були затримані за пограбування магазинів.

SHAME! This isn't Venezuela or Russia, this is Barcelona, Catalonia, SPANISH “DEMOCRACY” in 2021. Police violence in the demonstrations against the imprisonment of rapper Pablo Hasél. @eucopresident @vonderleyen @EP_President. The EU of “human rights”.#SpainIsAFascistState pic.twitter.com/mVvIJip7GC — SWR Fernando (@SWRFernando) February 21, 2021

Крім того, дев'ять людей постраждали, двоє з яких були доставлені в лікарню.

Демонстрація в Мадриді пройшла мирно, тоді як у північних містах Памплона і Леріда поліція висунула звинувачення протестувальникам.

Фото: протести в Барселоні (twitter.com)

Як відомо, іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.