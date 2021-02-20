Україна ввела санкції проти російської мережі "Спортмастер"

Україна ввела санкції проти російської мережі роздрібної торгівлі "Спортмастер". Компанія спеціалізується на торгівлі спортивними товарами і має декілька магазинів в Україні.

Повідомляється, що санкції поширюються на компанію Sportmaster Operations Pte. Ltd, яка зареєстрована в Сінгапурі. Це компанія володіє однойменною мережею магазинів спортивних товарів в Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї, Польщі та Україні.

Згідно з даними українського Єдиного реєстру юридичних осіб, Sportmaster Operations Pte. Ltd є засновником ТОВ "Спортмастер Україна" і володіє часткою в 99%.