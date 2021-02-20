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Україна ввела санкції проти російської мережі "Спортмастер"

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 19:22
Україна ввела санкції проти російської мережі "Спортмастер" Фото: "Спортмастер" (oceanplaza.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна ввела санкції проти російської мережі роздрібної торгівлі "Спортмастер". Компанія спеціалізується на торгівлі спортивними товарами і має декілька магазинів в Україні.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що санкції поширюються на компанію Sportmaster Operations Pte. Ltd, яка зареєстрована в Сінгапурі. Це компанія володіє однойменною мережею магазинів спортивних товарів в Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї, Польщі та Україні.

Згідно з даними українського Єдиного реєстру юридичних осіб, Sportmaster Operations Pte. Ltd є засновником ТОВ "Спортмастер Україна" і володіє часткою в 99%.

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