Санкции против "Спортмастера" и суд по делу Навального: новости за выходные

Украина ввела санкции против российской сети "Спортмастер", Оксана Марченко вступила в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", российский суд отказался отменить приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Подробнее о том, что произошло на выходных, 20-21 февраля, - в материале РБК-Украина

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Оксана Марченко вступила в партию ОПЗЖ

Оксана Марченко, попавшая под санкции вместе со своим мужем Виктором Медведчуком, заявила о решении заняться политикой, и объявила о вступлении в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", лидером которой является ее супруг.

Свое решение уйти в политику 47-летняя Марченко назвала "вынужденным". Она высказала уверенность, что после введения санкций сторонников пророссийской политсилы в Украине стало больше "в разы".

Украина ввела санкции против российской сети "Спортмастер"

Украина ввела санкции против российской сети розничной торговли "Спортмастер". Компания специализируется на торговле спортивными товарами и имеет несколько магазинов в Украине.

Сообщается, что санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре. Это компания владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине.

Россия отказывается отменить приговор Навальному. ЕС обсудит ответ

20 февраля городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Кроме того, российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.

Министры иностранных дел Европейского Союза обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по российскому оппозиционеру . Они готовят ответ.

В США у Boeing оторвался двигатель, обломки упали на жилой район

В США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.

Очевидцам происшествия прямо изнутри транспортного средства удалось заснять ужасающее видео. К счастью, в результате неисправности никто не пострадал.

В Армении протесты против Пашиняна. Оппозиция советует готовиться к захвату власти

В Ереване возобновились акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие требуют отставки премьера и его наказания за войну в Нагорном Карабахе.

Один из лидеров оппозиции, кандидат в премьеры Вазген Манукян, выступая на сцене перед протестующими предложил план "А" и план "Б" для отставки Пашиняна.

Взрывы и столкновения с полицией: в Барселоне массовые беспорядки

В Барселоне (Испания) протестуют из-за заключения рэпера Пабло Аселя. Протестующие грабят магазины и бросают бутылки в полицию, поджигают контейнеры.

Как известно, испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записи в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.

Настя из Уханя вышла замуж за главу Государственной миграционной службы: первые фото

Украинка Анастасия Зинченко, известная многим как "Девушка с собачкой из Уханя", вышла замуж за главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка.

43-летний Максим Соколюк и 23-летняя Анастасия Зинченко связали себя узами брака 20 февраля. Счастливая пара также опубликовала в соцсетях фотографии с росписи.

Температурные качели. На смену ночным морозам придет потепление до +14: где и когда

Погода в Украине в последнюю неделю февраля ожидается с ночными морозами до -19. Вместе с тем, дневная температура местами повысится до +14.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.