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Суд відмовився скасувати вирок Навальному, попри вимогу ЄСПЛ

Новость на русском → Москва, Субота 20 лютого 2021 11:19
Суд відмовився скасувати вирок Навальному, попри вимогу ЄСПЛ Фото: Олексій Навальний (instagram.com yulia_navalnaya)
Автор: Дмитро Левицький

Міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі "Ів Роше".

Про це повідомило російське агентство ТАСС.

Водночас суд зарахував час, який Навальний провів під домашнім арештом та в СІЗО. Російський опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2 роки та 5 місяців.

"Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення першої інстанції змінити. Зарахувати в строк покарання час, проведений засудженим Навальним з 28 лютого 2014 року по 30 грудня 2014 року. В іншій частині залишити рішення Симонівського суду без зміни, а скаргу захисту Навального - без задоволення", - заявив головуючий суддя.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

Більше про справу "Ів Роше", по якій Навального відправили в колонію, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, сьогодні відбудеться ще одне судове засідання щодо Навального. У Бабушкиному суді Москви розглядатимуть справу про нібито наклеп на ветерана.

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Суд відмовився скасувати вирок Навальному, попри вимогу ЄСПЛ
Суд відмовився скасувати вирок Навальному, попри вимогу ЄСПЛ
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