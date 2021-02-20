ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Навальному винесли вирок у ще одній справі

Новость на русском → Москва, Субота 20 лютого 2021 17:55
Навальному винесли вирок у ще одній справі Фото: Олексій Навальний (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі. Його звинувачують у наклепі на ветерана Великої Вітчизняної війни Гната Артеменка.

Про це повідомляє "РИА-Новости".

Суддя столичного району Південне Медведково визнала політика винним у наклепі на ветерана.

"Навальний вчинив злочин, передбачений статтею 128.1 КК РФ (наклеп)", - почала оголошувати рішення суддя Віра Акімова.

Суд присуджує Навального до штрафу, його розмір буде оголошено пізніше.

Навальний вину не визнав, пояснив, що справу стосовно нього порушено незаконно, це політичне переслідування. Він додав, що його слова - це не факти, вони стосуються всіх, хто знявся в ролику і висловлюють його негативні ставлення.

Навального звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 128.1 КК (наклеп). Кримінальну справу було порушено після того, як політик в червні у Twitter прокоментував ролик, в якому відомі люди агітували за поправки до Конституції.

Через арешт та вирок Навальному в Росії проходять масові протести. Раніше в Кремлі прокоментували масові затримання в Росії.

Акції проходили кілька днів і супроводжувались жорсткими затриманнями. Всього на протестах затримали тисячі людей.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України зробило заяву через придушення протестів у Росії. Україна закликає ввести санкції проти Російської Федерації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Навальный
NEWS
Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID
Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ