Суд дав дозвіл на примусовий привід судді Вовка

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про примусовий привід судді глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його повинні доставити в суд 8 лютого.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар ВАКС Олеся Чемерис.

За її словами, якщо глава ОАСК прибуде до суду, то там буде обиратися йому запобіжний захід.

"Суддя прийняв рішення про примусовий привід глави ОАСК на 8 лютого", - уточнила вона.

Нагадаємо, детективи НАБУ влітку минулого року повідомили про підозру чолі ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного адмінсуду Києва та керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. Детективи заявили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні.

Як писало РБК-Україна, Вовку вручили повістку про виклик до суду 24 грудня.

При цьому глава ОАСК відмовлявся бути на судові засідання. У зв'язку з цим прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили ВАКС видати дозвіл на примусовий привід Вовка. Спочатку суд це клопотання відхилив.