В Україні наклали санкції на літаки Медведчука і Козака

Україна ввела санкції проти літаків народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Вони користувалися цими літаками для прямих перельотів до Росії.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Таке рішення було прийнято минулої п'ятниці, 29 січня.

"Так, це дійсно так, накладені санкції на літаки Козака і Медведчука", - повідомило джерело. За його словами, літаки були зареєстровані в Молдові.

Таким чином, після накладення санкцій цим літакам заборонено входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України і брати на борт пасажирів.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти Тараса Козака. Вони містять блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK строком на п'ять років.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, "за" санкції проти Козака проголосували 17 із 19 членів Ради нацбезпеки і оборони.

За словами президента, блокування телеканалів Козака - це боротьба за правду в умовах інформаційної війни.