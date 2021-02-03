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Росія в ТКГ проти закону про перехідний період. Нібито суперечить "Мінську"

Новость на русском → Москва, Середа 03 лютого 2021 18:53
Росія в ТКГ проти закону про перехідний період. Нібито суперечить "Мінську" Фото: Борис Гризлов (er.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) розкритикувала наміри України прийняти закон про перехідний період, який регулюватиме деокупацію Донбасу. Росіяни вважають, що цей закон нібито порушуватиме мінські угоди.

Про це заявив російський представник на переговорах Борис Гризлов, передає "РИА Новости".

За його словами, українська сторона нібито не хоче врегулювання конфлікту.

"Про це говорить і так званий законопроект "Про державну політику перехідного періоду", вигаданий київською владою. Цей проект грубим чином порушує мінські угоди і прямо передбачає дискримінацію та репресії проти жителів Донбасу з боку України", - заявив Гризлов.

Він також додав, що прийняття такого закону нібито означатиме односторонній вихід Києва з мінських угод.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що в цьому законі пропишуть, хто точно не потрапить під амністію після деокупації Донбасу. Український міністр вважає, що цей закон не суперечить "Мінську", а доповнює його.

Крім того, він розповів, як можуть пройти українські вибори на цих територіях.

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