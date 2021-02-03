Канали Козака заблоковано. Перереєстрація не допоможе відновити мовлення

В Офісі президента України заявили, що телеканалам NewsOne, ZIK і "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення. Що стосується юридичної шляху реакції, то це поки що не більше, ніж риторика і піар.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в коментарі РБК-Украина.

Він зазначив, що рішення про санкції прийнято на підставі чинної Конституції, чинного закону "Про санкції".

"Рішення про санкції відповідає закону, обгрунтовано та всеохватно в рамках діяльності цієї фізичної особи та цих юридичних осіб. Ніякі маніпуляції з перереєстрацією їм не допоможуть", - заявив він.

Подоляк додав, що є відповідне обґрунтування від Служби безпеки України.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що проти України ведеться гібридна війна, у тому числі на інформаційному полі.

Зазначимо, Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній.

Також РБК-Україна писало, що голова Міністерства культури України Олександр Ткаченко відреагував на введення санкцій проти трьох телеканалів.