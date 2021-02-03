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Данілов назвав припущеннями дані про бізнес Козака в ОРДЛО

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 17:55
Данілов назвав припущеннями дані про бізнес Козака в ОРДЛО Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Інформація про можливий бізнес нардепа Тараса Козака на окупованому Донбасі, гроші від якого нібито йшли на фінансування закритих напередодні телеканалів "112 Україна", NewsOnе і ZIK, є припущенням. Рада національної безпеки і оборони діє на підставі даних спецслужб.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, який транслював телеканал "Прямий".

"Якщо люди бачили документи, про які йде мова, то треба розуміти, що вони мали відповідний допуск до цих документів. Зараз припущення ... вугілля або щось ще інше - це все припущення і може не зовсім відповідати дійсності. Ми користуємося інформацією відповідних спецслужб", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що вищевказані телеканали фінансуються за рахунок бізнесу Козака на окупованій території. Зокрема, він нібито причетний до компанії "Торговий дім "Донське вугілля", яка займається поставками вугілля. Джерело зазначив, що це стало однією з причин для запровадження санкцій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що матеріали, які лягли в основу рішення РНБО, цілком достатні та вичерпні.

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