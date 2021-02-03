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Свіжий рейтинг партій: "Слуга народу" втратила лідерство

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 10:45
Свіжий рейтинг партій: "Слуга народу" втратила лідерство Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президентська політична сила другий місяць поспіль перебуває на другому місті

Якби вибори до Верховної ради відбувалися наприкінці січня - початку лютого 2021 року 61,4% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 10,2% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах. До парламенту точно потрапили б чотири політичні сили.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б "ОПЗЖ" (партію підтримали б 24,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (18,2%), "Європейська солідарність" (15,6%) і "Батьківщина" (10,3%).

Балансують на межі проходження "Сила і честь" (6,4%) та Радикальна партія Олега Ляшка (4,6%).

Крім того, партія "Свобода"має підтримку у 3,6% респондентів, "Українська стратегія Гройсмана" - 3,4, "Партія Шарія" - 3,2%

Інші партії мають нижчу підтримку.

Свіжий рейтинг партій: &quot;Слуга народу&quot; втратила лідерство

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в кінці грудня 2020 року рейтинг партій очолювали парламентські партії "ОПЗЖ" (23,1%), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%).

За даними за даними опитування КМІС, президентський рейтинг наприкінці січня - початку лютого 2021 року очолює Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 22% українців.

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