Протест ФОПів, зіткненння в Києві та держбюджет-2021: новини за 15 грудня

В центрі Києва сталися сутички між правоохоронцями та підприємцями, Верховна рада прийняла бюджет-2021, в Києві на Шулявському мосту впали електроопори. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 15 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Протест ФОПів: в центрі Києва сталися сутички

В Києві зранку, 15 грудня, почалася чергова масштабна акція протесту підприємців. Представники руху SaveФОП вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час введення жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року. В ході акції сталися сутички міжучасниками протестів та правоохоронцями.

Після акції під Радою мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти на Майдан, де розгорнули наметове містечко. Ввечері силовики спробували демонтувати встановлені на Майдані намети. В результаті виникли чергові сутички. Є постраждалі

Держбюджет-2021: що Рада і Кабмін заклали у держскарбницю на наступний рік

Верховна рада ввечері у вівторок, 15 грудня, ухвалила державний бюджет на 2021 рік. "Слузі народу" не вистачило одного голосу, щоб затвердити закон 226 "за" без сторонньої допомоги. Але монобільшості з лишком допомогли групи "Довіра" і "За майбутнє", а також фракція "Батьківщина" і 11 позафракційних – в цілому 289 голосів.

Кабінет міністрів Дениса Шмигаля критикували за цей бюджет відразу після внесення проекту у Раду. Причому одним з критиків був міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який відмовився підтримати документ ще при його розгляді у стінах уряду. Якою буде держскарбниця у наступному році і про що сперечалися Рада і Кабмін – у матеріалі РБК-Україна.

Експерти вказали на недоліки у статистиці коронавірусу в Україні

Експерти вважають, що існують деякі неузгодженості у статистиці коронавірусу в Україні. По-перше, не зменшується кількість тяжких хворих і летальних випадків, по-друге, не спостерігається зниження частки позитивних результатів від всіх проведених тестів на COVID-19. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Теорія чисел. Що не так зі статистикою МОЗ по COVID-19".

"Є непрямі показники, які наштовхують на думку, що зі статистикою відбувається щось не зовсім зрозуміле", - зазначив лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта.

Особливий статус ОРДЛО продовжили ще на рік

Верховна рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект №4467.

У парламенті неодноразово заявляли, що це рішення потрібно для того, щоб представники України на переговорах у Мінську могли спокійно продовжити роботу. В матеріалі РБК-Україна "Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО" говориться, що зміни в закон про особливий статус ОРДЛО поки не планують вносити. Це можливо лише за умови прогресу в переговорному процесі у ТКГ по Донбасу.

Рада розблокувала роботу НАЗК

Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона була заблокована після скандального рішення Конституційного суду України.

Закон відновлює повноваження НАЗК, у тому числі стосовно суддів та суддів КСУ. Відповідно до закону, перевірку всіх декларацій здійснює НАЗК, але введений механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього чиниться тиск.

Чорновол вручили обвинувачення в убивстві

Колишньому депутату Верховної ради Тетяні Чорновол вручили обвинувальний акт. Екс-нардепа звинувачують в умисному вбивстві. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як писало РБК-Україна, 10 квітня слідчі ДБР провели обшуки вдома у Чорновіл у рамках справи про загибель людини під час пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану. Пізніше стало відомо, що їй вручили підозру. Крім того, 16 квітня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте 24 квітня пом'якшив його до нічного домашнього арешту.

Міністри екології та ветеранів подали у відставку

У Верховну раду надійшли заяви про відставку від міністра екології та міністра ветеранів - Романа Абрамовського та Сергія Бессараба. Народні депутати планують розглянути це кадрове питання в середу, 16 грудня.

При цьому під час вчорашнього засідання фракції "Слуга народу" частина народних депутатів виступила проти звільнення міністра екології Романа Абрамовського. Депутати попросили поки що відкласти це питання.

Штепу виключили з партії і хочуть позбавити депутатського мандата

Скандального колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу виключили з Партії миру і розвитку". Також партія хоче позбавити її депутатського мандата в місцевій раді. Про це на прес-конференції заявила голова партійної організації в Донецькій області Ірина Ольхова.

За її словами, Штепа виключена з партії рішенням політради за невиконання партійних рішень.

У Києві на Шулявському мосту впали електроопори

У вівторок, 15 грудня, в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори. У зв'язку з подією обмежено рух у напрямку станції метро "Дорогожичі".

У соцмережах з'явилося відео з моментом падіння електроопор. На ньому зафіксовано, як електроопори починають розгойдуватися, а потім падають на автомобілі, які проїжджали шляхопроводом.

Поширений в Україні тест на коронавірус визнаний неефективним

Національне агентство лікарських засобів і продукції у сфері охорони здоров'я Франції рекомендує не використовувати експрес-тест на коронавірус VivaDiag Rapid Test, який поширений в Україні.

Експерти провели розслідування, яке показало, що дані експрес-тести можуть показувати помилкові позитивні результати. Про це йдеться в заяві французького регулятора.

В Києві може подорожчати проїзд в маршрутках

У київських маршрутках може подорожчати проїзд після жорсткого карантину, який оголошено з 8 по 24 січня Кабміном. Про це повідомив директор однієї з компаній-перевізників Володимир Назаренко "Українським новинам". За його словами, рішення про подорожчання було прийнято давно, просто людям не хотіли піднімати проїзд перед новорічними святами.

Назаренко зазначив, що вартість проїзду може подорожчати до 12 гривень замість 8, тобто подорожчає на 4 гривні.

Володимира Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави

Легендарний український суперважкоатлет Володимир Кличко включений до Міжнародної зали боксерської слави. Офіційна церемонія відбудеться 14 червня 2021 року в місці розташування музею - Канастоті (штат Нью-Йорк).

Кличко вперше брав участь у голосуванні та був обраний членами експертного журі серед 42 номінантів з першої спроби.

Антициклон Yadigar розгуляється по Україні: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні у середу, 16 грудня, опиниться під впливом антициклону Yadigar. Він розгуляється по країні, відтіснивши атмосферний фронт на крайній Схід.

Синоптик Наталка Діденко в Facebook прогнозує, що завдяки антициклону буде переважати суха погода. Точніше, майже суха, позаяк очікуються тумани, але от снігу та крижаних дощів вже не буде. Виняток становитиме лише крайній Схід, де ще затримається сніг та мокрий сніг з ожеледицею.