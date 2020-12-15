У Раді просять відкласти звільнення міністра екології Абрамовського

Під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу" частина народних депутатів виступила проти звільнення міністра екології Романа Абрамовського. Депутати попросили поки що відкласти це питання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів нардеп від СН Олександр Качура.

За словами нардепа, відкласти звільнення Абрамовського просила велика кількість депутатів, зокрема, мажоритарники та представники профільного комітету.

"Вони не розуміють логіки його звільнення. Вони вважають, що його відстороняють від посади у зв'язку з тим, що він бореться з вирубкою лісів і так далі. Тому вони попросили поки що відкласти питання щодо Абрамовського", - сказав Качура.

Він додав, що на місце Абрамовського депутатам представили кандидатуру Романа Опімаха, який зараз очолює Держгеонадра. Але до його кандидатури, як уточнив нардеп, у фракції також були питання.

Нагадаємо, сьогодні Абрамовський подав до Верховної ради заяву про своє звільнення з посади міністра екології. Разом з ним у відставку подав міністр з питань ветеранів Сергій Бессараб.

Як заявляв заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, питання звільнення Абрамовського з посади міністра екології нардепи планують розглянути в четвер, а вже наступного дня можуть призначити нового очільника цього міністерства.