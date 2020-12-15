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Особливий статус ОРДЛО продовжили ще на рік. Чому це важливо

Новость на русском → Україна, Вівторок 15 грудня 2020 11:21
Особливий статус ОРДЛО продовжили ще на рік. Чому це важливо Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект №4467.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на трансляцію Верховної ради.

За документ проголосували 304 нардепи.

Отже, дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО продовжили до 31 грудня 2021 року.

У парламенті неодноразово заявляли, що це рішення потрібно для того, щоб представники України на переговорах у Мінську могли спокійно продовжити роботу.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про продовження особливого статусу Донбасу не мінятимуть перед голосуванням.

У матеріалі РБК-Україна "Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО" говориться, що зміни в закон про особливий статус ОРДЛО поки не планують вносити. Це можливо лише за умови прогресу в переговорному процесі у ТКГ по Донбасу.

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