Протест ФОПів на Майдані: мітингувальники знову поставили намети

Учасники акції протесту руху "SaveФОП" встановили нові намети на Майдані Незалежності. Цьому передувала спроба силовиків демонтувати намети, які встановили на Майдані ще вдень.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Після того, як силовики демонтували частину наметів, на Майдані лишилося 2 намети. Пізніше протестувальники принесли та встановили нові намети, в яких планують лишитися на всю ніч.

Зараз ситуація на Майдані Незалежності спокійна. Більша частина силовиків вже пішла з Хрещатика. Розходяться й учасники акції протесту. Станом на зараз на Майдані перебуває близько 200 осіб.

Фото: наметове містечко на Майдані (РБК-Україна / Віталій Носач)

Нагадаємо, підприємців вимагають скасування заборони на ведення бізнесу під час дії жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року. Акція протесту ФОПів сьогодні почалася під Радою, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти на Майдан, де розгорнули наметове містечко.

Ввечері силовики спробували демонтувати встановлені на Майдані намети. В результаті виникли сутички. Спочатку було відомо про щонайменше двох постраждалих.

Пізніше в МВС заявили, що під час демонтажу наметів постраждали троє правоохоронців. Поліція порушила кримінальну справу за фактом нападу на поліцейських.