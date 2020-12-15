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Міністри екології та ветеранів подали у відставку

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 18:24
Міністри екології та ветеранів подали у відставку Фото: Роман Абрамовський та Сергій Бессараб (Колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Верховну раду надійшли заяви про відставку від міністра екології та міністра ветеранів - Романа Абрамовського та Сергія Бессараба. Народні депутати планують розглянути це кадрове питання вже завтра, 16 грудня.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на сьогоднішньому засіданні Ради.

"Оголошення, надійшли заяви про звільнення від двох міністрів - від міністра захисту довкілля та природних ресурсів та міністра у справах ветеранів України", - оголосив Разумков.

Крім того, глава парламенту попросив профільні комітети зібратися завтра зранку на засідання, щоб обговорити питання відставки цих міністрів.

"Я прошу комітети зібратися завтра та розглянути зранку ці питання, щоб ми могли винести їх на пленарні засідання", - заявив він.

Зазначимо, сьогодні має відбутися засідання фракції "Слуга народу" за участі президента Володимира Зеленського. На порядку денному - питання кадрових змін в Кабінеті міністрів.

Як писало РБК-Україна, парламент може призначити нових міністрів освіти, енергетики, а також нового міністра у справах ветеранів. Крім того, у монобільшості розповіли, хто може очолити ці міністерства.

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