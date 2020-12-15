Протест ФОПів у Києві: між протестувальниками та поліцією стались сутички

У Києві мітингувальники намагались поставити палатки на Майдані. Між правоохоронцями та учасниками акції протесту стались сутички.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Представники руху SaveФОП починали свою акцію протесту під стінами Верховної ради, потім вони пішли до Офісу президента, де запалили фаєри. Зараз вони на Майдані. Там намагались встановити палатки, але в ході цього стались сутички з правоохоронцями.

Фото: сутички в Києві (РБК-Україна)

Ситуація на Майдані зараз така. Зі сцени учасники акції заявили, що не планують залишати центр.

Нагадаємо, протест почався під стінами парламенту. Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Зазначимо, народний депутат Олександр Качура заявив, що Протести ФОПів під Верховною радою не закінчаться після голосування парламенту за відстрочення фіскалізації, а, навпаки, посиляться, тому що держава чинить тиск на дрібних підприємців і не здатна змусити олігархів платити податки.