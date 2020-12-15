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Під час протесту ФОПів в Києві постраждали близько 40 правоохоронців

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 14:29
Під час протесту ФОПів в Києві постраждали близько 40 правоохоронців Фото: протести в Києві (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні, 15 грудня, в центрі Києва сталися сутички між учасниками протестів ФОПів і правоохоронцями. В результаті постраждали близько 40 правоохоронців.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Один поліцейський під час зіткнень отримав удар по голові, в результаті чого втратив свідомість. Інші правоохоронці отримали хімічні опіки очей.

"Сьогодні в центрі столиці проходить акція з масовою участю громадян, які пройшли маршем по площі Конституції до Майдану Незалежності. Коли вони намагалися встановити військові намети, виникла штовханина - і учасники акції застосували в бік правоохоронців газові балончики", - повідомили в поліції.

Зазначимо, мирна акція протесту починалася біля парламенту. Потім протестувальники пішли в Офіс президента, де запалили фаєри.

Раніше РБК-Україна писало, що між правоохоронцями та мітингувальниками були зіткнення. Учасники акції протесту вимагають від поліції повернути намети, які вони хотіли встановити на Майдані.

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