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У Києві на Шулявському мосту впали електроопори, рух обмежено

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 15:59
У Києві на Шулявському мосту впали електроопори, рух обмежено Фото: пробка на Шулявському мосту (t.me/kyivpatrol)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 15 грудня, в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори. У зв'язку з подією обмежено рух у напрямку станції метро "Дорогожичі".

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.

"Вибирайте інші маршрути пересування по місту, щоб уникнути незручностей", - йдеться в повідомленні.

Фото: на Шулявському мосту впали електроопори (www.facebook.com/grishyn)

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА), правоохоронні органи встановлять причини падіння трьох опор освітлення на Шулявському мосту.

На місці події працюють представники Дирекції, фахівці КП "Київпастранс" і аварійна бригада КП "Київміськсвітло".

При цьому рух тролейбусів через події було змінено і організовано:

  • №22 - до вулиці Дегтярівській і Індустріального шляхопроводу;
  • №27 - станції метро "Почайна" - вул. Дегтярівська;
  • №30 - через Повітрофлотський проспект (в обидва напрямки) - станції метро "Лук'янівська";
  • №42 - до Індустріального шляхопроводу.

За даними Google maps, на вулиці Вадима Гетьмана утворився великий затор. При цьому обмежений в'їзд в бік Проспекту Перемоги, а також перекрито рух на вулиці Олександра Довженка.

У Києві на Шулявському мосту впали електроопори, рух обмежено

Нагадаємо, сьогодні в Києві перекрили рух на центральній вулиці - Хрещатик - через масштабну акцію протесту представників руху SaveФОП.

Пізніше між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення. Учасники акції протесту вимагають від поліції повернути намети, які вони хотіли встановити на Майдані.

Крім того, вже о 14:30 у Києві утворилися значні затори. У центрі столиці з-за протесту перекрили вулицю Михайла Грушевського і частково вулицю Хрещатик.

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Новини України Надзвичайні події ограничение движения Шулявський шляхопровід
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