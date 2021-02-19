Новий закон про розмитнення "евроблях" і успішна посадка марсохода NASA: новини за 18 лютого

Верховна рада схвалила за основу новий закон про розмитнення "евроблях", марсохід NASA успішно сів на Марс, помер знаменитий актор Андрій Мягков. Детальніше про те, що сталося в четвер, 18 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Україна скликала Генасамблею ООН. Розкажуть про ситуацію на Донбасі

У вівторок, 23 лютого, відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. В ході нього Україна представить доповідь про ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він зазначив, що в ході засідання Україна також має намір підняти питання проведення на тимчасово окупованій частині Донбасу форуму "Російський Донбас".

Рада схвалила за основу новий закон про розмитнення "євроблях"

Верховна рада схвалила за основу новий закон про розмитнення "євроблях". Йдеться про законопроект №4643-д.

Йдеться про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Таким чином він охоплює всі ввезені до початку 2021 року "євробляхи".

СБУ оголосила підозру заступнику голови Міноборони РФ. Захоплював Іловайськ і Дебальцеве

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації Андрію Картаполову. Його підозрюють в посяганні на територіальну цілісність України.

Повідомляється, що Картаполову в Україні грозить довічне позбавлення волі.

Порошенко купив телеканал "Прямий"

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко купив телеканал "Прямий" у Володимира Макеєнка. Про це він повідомив під час телемарафону "Сьома річниця Революції Гідності".

За словами Порошенка, це рішення було ухвалене через ризики відключення телеканалу за рішенням влади. Він гарантував, що свобода слова і журналістські стандарти на телеканалі "Прямий" будуть збережені.

Кремль назвав Україну недружньою: "перетворилась на проект західних країн"

Російські власті вважають Україну недружньою для себе країною. А в Кремлі вважають, що вона нібито перетворилася на проект західних країн. Про це завив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков

"Україна - це суверенна держава, яка не є дружньою для нас. Ми приходимо до цього висновку, судячи по тим антиросійським дій, які постійно домінують в політиці українського керівництва", - зазначив Пєсков. .

Голос втікача. Янукович розкритикував Революцію Гідності

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк передав заяву від нього. Заяву президента-втікача Сердюк написав у Facebook.

В ній Янукович зокрема розкритикував Верховну Раду, яка визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів державного будівництва. Він також вважає, що в анексії Криму Росією в 2014 році та війні на Донбасі нібито винні п'ятий президент України Петро Порошенко, колишній спікер парламенту Олександр Турчинов і екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

"Сім хвилин жаху": марсохід NASA успішно сів на Марс

Марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA здійснив успішну посадку на Марс. Апарат буде вивчати поверхню "червоної планети".

Посадка марсоходу Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час в NASA називають "хвилинами жаху". За сім хвилин марсохід увійшов в атмосферу Марсу, загальмував падіння, випустив парашут, обрав місце приземлення та сів на поверхню планети.

Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

У Києві 18 лютого в сьому річницю розстрілу учасників Революції Гідності відбулася хода пам'яті та панахида за Героями Небесної сотні. У заходах в центрі столиці взяли участь сотні активістів та простих громадян.

Як українці вшановували пам'ять загиблих майданівців у Києві, показав кореспондент "РБК-Україна" у фоторепортажі.

Помер Андрій Мягков, якого всі любили за "Іронію долі" і "Службовий роман"

У Росії помер відомий актор Андрій Мягков. Йому було 82 роки. Смерть артиста 18 лютого підтвердили в прес-службі МХТ імені Чехова.

За попередніми даними, Мягков помер від гострої серцевої недостатності - у 2009 році він пережив дві операції на серці, йому видалили тромб і замінили серцеві клапани.

"Шахтар" обіграв "Маккабі" на виїзді

Донецький "Шахтар" переграв ізраїльський "Маккабі" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Відзначилися Алан Патрік і Тете - 2:0.

До поєдинку з "гірниками" "Маккабі" підходив з безпрограшною серією з 14 матчів у всіх турнірах. Тоді як для донеччан це був лише другий офіційний матч.

Арктичні морози і різке потепління: українців чекає сильний перепад погоди

Погода в Україні найближчими днями порадує різким потепління, але до цього країні доведеться пережити одну із самих холодних ночей цієї зими. Місцями температура опуститься нижче 25 градусів морозу.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає на українців найближчими днями та попередила про різкий перепад.