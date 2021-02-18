"Сім хвилин жаху": марсохід NASA успішно сів на Марс
Марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA сьогодні, 18 лютого, здійснив успішну посадку на Марс. Апарат буде вивчати поверхню "червоної планети".
Посадка марсоходу Perseverance транслювалася в YouTube.
Посадка марсоходу Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час в NASA називають "хвилинами жаху". За сім хвилин марсохід увійшов в атмосферу Марсу, загальмував падіння, випустив парашут, обрав місце приземлення та сів на поверхню планети.
Під час посадки марсохід Perseverance робив знімки Марсу, які надішле в центр NASA. Американське космічне агентство повинне опублікувати знімки на офіційному сайті.
Апарат вивчатиме геологію Марсу та історію його еволюції, а також шукатиме сліди можливого давнього життя. Також апарату доручено виконати забір зразків грунту для доставки на Землю в майбутньому.
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Після успішної посадки марсохід Perseverance надіслав NASA перші зображення з поверхні Марсу. Космічне агентство опублікувало зображення на своїй сторінці у Twitter.
Behold! @NASAPersevere's first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi— NASA (@NASA) February 18, 2021
Нагадаємо, 9 лютого космічний зонд "Надія" ОАЕ успішно вийшов на орбіту Марса. Це перший арабський космічний апарат, який дістався до орбіти Марсу.
Як писало РБК-Україна, вслід за арабським космічним апаратом на орбіту Марту вийшов китайський зонд Tianwen-1.