"Сім хвилин жаху": марсохід NASA успішно сів на Марс

Марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA сьогодні, 18 лютого, здійснив успішну посадку на Марс. Апарат буде вивчати поверхню "червоної планети".

Посадка марсоходу Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час в NASA називають "хвилинами жаху". За сім хвилин марсохід увійшов в атмосферу Марсу, загальмував падіння, випустив парашут, обрав місце приземлення та сів на поверхню планети.

Під час посадки марсохід Perseverance робив знімки Марсу, які надішле в центр NASA. Американське космічне агентство повинне опублікувати знімки на офіційному сайті.

Апарат вивчатиме геологію Марсу та історію його еволюції, а також шукатиме сліди можливого давнього життя. Також апарату доручено виконати забір зразків грунту для доставки на Землю в майбутньому.

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Після успішної посадки марсохід Perseverance надіслав NASA перші зображення з поверхні Марсу. Космічне агентство опублікувало зображення на своїй сторінці у Twitter.