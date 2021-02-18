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Україна скликала Генасамблею ООН. Розкажуть про ситуацію на Донбасі

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 15:50
Україна скликала Генасамблею ООН. Розкажуть про ситуацію на Донбасі Фото: Сергій Кислиця (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 23 лютого відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. В ході нього Україна представить доповідь про ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Ви запитували, чому Росія щоразу організовує цей безперспективний для неї розмову. Бо це кожен раз відбувається за тиждень або два до проведення заходів, коли українська сторона скликає засідання Генеральної асамблеї. На цей раз воно відбудеться 23 лютого. Одним з пунктів порядку денного там заявлена доповідь про ситуацію на окупованих територіях України", - сказав він.

Кислиця зазначив, що в ході засідання Україна також має намір підняти питання проведення на тимчасово окупованій частині Донбасу форуму "Російський Донбас".

При цьому він додав, що поки що українська делегація не буде скликати засідання Ради безпеки щодо проведення пропагандистського "форуму" в окупованому Донецьку.

"Чи буде Україна через це скликати засідання Ради безпеки? Ні, не буде: це ще не той рівень проблеми, що вимагає прямого залучення Радбезу. Чи це стане частиною нашої роботи по розробці нових документів вже на наступній сесії? Так, буде. Чи ми будемо говорити про це під час засідання Генеральної асамблеї 23 лютого? Так будемо говорити", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Донецьку прийняли доктрину "Російський Донбас", і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нікому не заборонено писати фантастичні романи.

А член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш зазначив, що Кремль вибрав абхазький сценарій для Донбасу.

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