ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада схвалила за основу новий закон про розмитнення "євроблях": що він пропонує

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 14:27
Рада схвалила за основу новий закон про розмитнення "євроблях": що він пропонує Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада схвалила за основу новий закон про розмитнення "євроблях". Йдеться про законопроект №4643-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 259 парламентаріїв.

Йдеться про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Таким чином він охоплює всі ввезені до початку 2021 року "євробляхи".

При цьому розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро2".

Документ пропонує протягом 180 днів з моменту набрання ним чинності розмитнювати автомобілі за такою формулою:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе

У цій формулі ставка базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.

Рада схвалила за основу новий закон про розмитнення &quot;євроблях&quot;: що він пропонуєVе - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. сантиметрах на коефіцієнт, який становить:

  • 0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. сантиметрів (включно);
  • 0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів (включно);
  • 0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 3001 куб. сантиметрів до 4000 куб. сантиметрів (включно);
  • 0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів (включно);
  • 0,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна понад 5000 куб. сантиметрів.

Крім того, у цій формулі Fе - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше фінансовий комітет Верховної ради придумав, як вирішити проблему з нерозмитненими автомобілями на єврономерах. Комітет напрацював два законопроекти.

РБК-Україна також писало про те, як швидко порахувати вартість розмитнення авто за простою формулою.

А також розповідали про те, як швидко розмитнити "євробляху", щоб не отримати штраф.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Верховна Рада растаможка евробляхи
NEWS
Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами