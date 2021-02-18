Голос втікача. Янукович розкритикував Революцію Гідності

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк передав заяву від нього. Янукович втік з України в 2014 році.

Зокрема, Янукович розкритикував Верховну Раду, яка визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів державного будівництва.

"Майдан називається "ключовим моментом будівництва української держави і виразником національної ідеї свободи". З урахуванням подій останніх 7 років у історії України, таке формулювання звучить як знущання", - заявив Янукович.

Він також вважає, що в анексії Криму Росією в 2014 році та війні на Донбасі нібито винні п'ятий президент України Петро Порошенко, колишній спікер парламенту Олександр Турчинов і екс-прем'єр Арсеній Яценюк.