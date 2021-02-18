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Кремль назвав Україну недружньою: "перетворилась на проект західних країн"

Новость на русском → Москва, Четвер 18 лютого 2021 12:24
Кремль назвав Україну недружньою: "перетворилась на проект західних країн" Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російські власті вважають Україну недружньою для себе країною. А в Кремлі вважають, що вона нібито перетворилася на проект західних країн.

Про це завив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Україна - це суверенна держава, яка не є дружньою для нас. Ми приходимо до цього висновку, судячи по тим антиросійським дій, які постійно домінують в політиці українського керівництва", - зазначив Пєсков.

Він також назвав російську військову агресію "серйозною проблемою на південному сході" території України, з якою Київ нібито не хоче справлятися шляхом виконання мінських угод.

"Росія, безумовно, визнає українську державу, але в той же час українська держава з того моменту, як в Україні стався силовий переворот при потуранні ряду західних країн, перетворилася на проект цих самих західних країн. Такі елементи ми вбачаємо", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав погрози Заходу ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" помстою за Україну.

"Чому всі так крутяться навколо "Північного потоку-2"? Хочуть змусити Росію платити за їх геополітичний проект в Україні", - зазначив він.

Також нещодавно російський президент пообіцяв, що не кине окупований Донбас, але пізніше в Кремлі уточнили, що він мав на увазі соціальну і гуманітарну допомогу.

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