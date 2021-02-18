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"Жовта" зона карантину: як працюватимуть навчальні заклади з 24 лютого

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 19:16
"Жовта" зона карантину: як працюватимуть навчальні заклади з 24 лютого Фото: учні у масках на уроці (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

З 24 жовтня всі області України потраплять у "жовту" зону карантину. У Кабміні розповіли, як працюватимуть заклади освіти в країні після повернення адаптивного карантину.

Про це повідомила прес-служба уряду.

У "жовтій" зоні карантину з 24 лютого буде заборонено відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладу.

Також уряд заборонив проведення у закладах освіти вистав, свят, концертів та інших масових заходів за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи та за присутності відвідувачів.

У регіонах, які потраплять у "червону" зону карантину, вводитиметься заборона на відвідування закладів освіти, крім дитсадків та спеціальних закладів освіти. Учням 1-4 класів теж не забороняють ходити до школи в "червоній" зоні.

Нагадаємо, уряд продовжив дію карантину до 30 квітня, а також повернув адаптивний формат обмежень. Більше про нові обмеження - в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, сьогодні стало відомо, в якій зоні буде Київ після повернення адаптивного карантину.

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