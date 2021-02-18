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СБУ оголосила підозру заступнику голови Міноборони РФ. Захоплював Іловайськ і Дебальцеве

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 14:19
СБУ оголосила підозру заступнику голови Міноборони РФ. Захоплював Іловайськ і Дебальцеве Фото: Андрій Картаполов (mil ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації Андрію Картаполову. Його підозрюють в посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що Картаполову в Україні грозить довічне позбавлення волі.

Підозру повідомили за статтями ККУ за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни); ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Більше того, як повідомили в СБУ, Картаполов у серпні 2014 року керував російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України, а також брав участь в організації вбивства українських воїнів біля Іловайську під час їх виходу так званим "зеленим коридором" під надані "гарантії" керівництва РФ.

Також, за даними СБУ, він керував захопленнями міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів.

"На переконання слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Раніше Офіс генпрокурора України назвав єдиний фактор, який призвів до загибелі понад 300 українських військових під Іловайськом у серпні 2014 року.

Нагадаємо, цього тижня Служба безпеки України повідомила про підозру Анатолію Шарію.

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