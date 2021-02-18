СБУ оголосила підозру заступнику голови Міноборони РФ. Захоплював Іловайськ і Дебальцеве

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації Андрію Картаполову. Його підозрюють в посяганні на територіальну цілісність України.

Повідомляється, що Картаполову в Україні грозить довічне позбавлення волі.

Підозру повідомили за статтями ККУ за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни); ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Більше того, як повідомили в СБУ, Картаполов у серпні 2014 року керував російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України, а також брав участь в організації вбивства українських воїнів біля Іловайську під час їх виходу так званим "зеленим коридором" під надані "гарантії" керівництва РФ.

Також, за даними СБУ, він керував захопленнями міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів.

"На переконання слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.