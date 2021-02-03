Навального відправили до в'язниці, а в Первомайську підпалили "Епіцентр": новини за 2 лютого

У Первомайську чоловік влаштував підпал в "Епіцентрі", Міністерство охорони здоров'я України може змінити національний план вакцинації від COVID, російського опозиціонера Олексія Навального відправили до в'язниці на 3,5 роки. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 2 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

В Первомайську підпалили "Епіцентр": фото, відео

2 лютого в Первомайську чоловік влаштував підпал в "Епіцентрі". В результаті пожежі ніхто не постраждав. Працівників та відвідувачів закладу оперативно евакуювали.

Як розповіли у поліції, чоловік прийшов з сокирою в "Епіцентр" та напав на охоронця, після чого влаштував підпал та спробував втекти. Чоловіка затримали охоронці, двох з них нападник поранив.

Пізніше стало відомо, що громадянин був в стані алкогольного сп'яніння. Він приїхав до міста спеціально, щоб підпалити гіпермаркет. За словами затриманого, у нього були погані стосунки з директором.

Канали ZIK і Newsone припинили своє мовлення

Телеканали ZIK і Newsone припинили своє мовлення. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції проти них. В ефірних сітках більшості великих провайдерів телеканали вже недоступні.

Нагадаємо, Національна рада з питань телерадіомовлення оголосила позапланову перевірку телеканалу "NewsOne" через ознаки розпалювання ворожнечі.

Бойовики обстрілювали позиції ООС з кулеметів і гранатометів. Загинув військовий

У вівторок, 2 лютого, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Захиснику було оперативно надано медичну допомогу і, на жаль, врятувати його не вдалося.

Навального відправили у в'язницю на 3,5 роки. Суд змінив умовний термін на реальний

Суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці.

У ході засідання представник ФСВП заявляв, що Навальний близько 60 разів порушив громадський порядок після умовного вироку. Він просив скасувати умовний термін політику і виконати реальне покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Після оголошення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному в Москві почалися акції протесту. Акції супроводжуються затриманнями учасників, більше - в матеріалі РБК-Україна.

Україну знову почне засипати мокрим снігом

Погода в Україні у середу, 3 лютого, очікується неприємна в декількох областях. Йтиме мокрий сніг та сніг з дощем. Місцями можливі морози в нічний час, а ось вдень очікується підвищення температури у всіх регіонах.