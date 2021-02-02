ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Напад на "Епіцентр" у Первомайську: постраждали двоє охоронців

Новость на русском → Первомайськ, Вівторок 02 лютого 2021 15:14
Напад на "Епіцентр" у Первомайську: постраждали двоє охоронців Фото: пожежа в "Епіцентрі" (mk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті збройного нападу на будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську (Миколаївська область) постраждали двоє охоронців. Вони намагалися затримати нападника.

Про це РБК-Україна розповіли в поліції Миколаївської області.

Постраждалих вже доправили до лікарні.

"Двоє охоронців у лікарні. У якому вони стані поки інформації немає", - сказали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Первомайську спалахнула масштабна пожежа в супермаркеті "Епіцентр". Всіх працівників та відвідувачів закладу евакуювали, ніхто з них від пожежі не постраждав.

Пізніше стало відомо про затримання ймовірного палія, який спричинив пожежу в "Епіцентрі" Первомайська. Чоловіка затримала охорона закладу ще до приїзду поліції.

Як розповіли в поліції, чоловік прийшов в супермаркет з сокирою та напав на охоронця, після чого облив все бензином та підпалив. Нападник вдарив ще одного охоронця, який намагався його затримати після підпалу.

Додамо, РБК-Україна опублікувало фото та відео з місця пожежі в Первомайську.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа напад Миколаєвська область Епіцентр
NEWS
У Первомайську горить "Епіцентр"
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин У Первомайську горить "Епіцентр"
DAILY
Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР