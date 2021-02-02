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В Україні немає жодного регіону, який би був в "червоній" зоні, - Степанов

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 лютого 2021 09:48
В Україні немає жодного регіону, який би був в "червоній" зоні, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зараз в країні немає жодного регіону, який перебував би в "червоній" зоні.

Про це Степанов заявив на брифінгу 2 лютого.

"Щодо повернення до нормального життя. Відповідно до нашої стратегії, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки і найближчим часом винесемо на розгляд Кабінету міністрів це постанова. На сьогодні у нас за тими показниками за рівнем захворюваності немає ні однієї адміністративної одиниці, яка перебувала б у "червоній" зоні", - заявив міністр.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін розглядає можливість повернення адаптивного карантину в країні. Деякі регіони можуть послабити обмеження до "жовтої" або "зеленої" зони.

Також РБК-Україна писало, що в Національній академії наук заявили про зростання захворюваності COVID-19 у п'яти областях. В інших регіонах захворюваність згасає.

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