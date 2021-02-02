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Канали ZIK і Newsone припинили своє мовлення

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 лютого 2021 23:46
Канали ZIK і Newsone припинили своє мовлення Фото: канал 112 (facebook.com newsone)
Автор: Анастасія Рокитна

Телеканали ZIK і Newsone припинили своє мовлення. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції проти них.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.

В ефірних сітках більшості великих провайдерів телеканали вже недоступні.

Скріни телеканалів

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми ТОВ з обмеженою відповідальністю.

Зокрема, санкції введені проти компаній "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації ". Вони мовлять під брендами "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Нагадаємо, Національна рада з питань телерадіомовлення оголосила позапланову перевірку телеканалу "NewsOne" через ознаки розпалювання ворожнечі.

Також у грудні Нацрада висловила попередження телеканалу "НАШ" через трансляцію прес-конференції російського президента Володимира Путіна.

Нацрада зобов'язала протягом місяця привести діяльність телеканалу у відповідність до українського законодавства.

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Канали ZIK і Newsone припинили своє мовлення
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Канали ZIK і Newsone припинили своє мовлення
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