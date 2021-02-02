Протести, сутички та затримання: що відбувається у Москві після вироку Навальному

Після оголошення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному в Москві почалися акції протесту. Акції супроводжуються затриманнями учасників, більше - в матеріалі РБК-Україна.

Після рішення Симонівського суду Москви прихильники Навального закликали всіх небайдужих вийти на вулиці та зібратися на Манежній площі поруч з Кремлем.

Москва — pic.twitter.com/INXenBcQ8d — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) February 2, 2021

Сотні людей йдуть вулицями Москви

На поширених у соцмережах відео можна побачити, шо просто зараз сотні, а можливо тисячі, людей йдуть вулицями Москви. Колони протестувальників підтримують автомобілісти, які, проїжджаючи повз них, сигналять.

Нет машин, которые не сигналили бы в поддержку. Путин — убийца, вор и трус. И об этом знает каждый в Москве pic.twitter.com/sznV4R79Kc — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) February 2, 2021

Силовики масово затримують протестувальників

Попри пізній час на вулиці Москви вийшла велика кількість незгодних з рішенням суду щодо Навального. Силовики почали масово затримувати учасників акцій протесту. За останніми даними порталу "ОВД-Инфо", силовики затримали понад 500 протестувальників.

Животные, иначе не скажешь pic.twitter.com/wh1yoCTCXW — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) February 2, 2021

Затримання мітингувальників супроводжуються застосуванням грубої сили з боку правоохоронців. Також є інформація, що силовики відтіснили протестувальників з Манежної площі.

Серед затриманих журналісти

Російські Telegram-канали повідомляють, що на акціях протесту в Москві затримали кількох журналістів. Так, затримали журналістів видання The Bell Анастасію Стогній та Валерію Позичанюк, а також журналістку "Важных историй" Катерину Ареніну. Вони опублікували фото з автозаку.

Фото: журналісти в автозаку

Правоохоронці затримують й інших журналістів. Зокрема, одного з журналістів, який знімав ситуацію на камеру, силовик вдарив кийком по голові. Цей епізод зафіксували на відео.

Силовики задерживают журналистов в жилетках «Пресса»



Видео: Дарья Козлова/ «Новая газета» pic.twitter.com/lqowVMXC1K — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 2, 2021

Нагадаємо, сьогодні Олексія Навального засудили до 2,5 років колонії загального режиму у справі "Ів Роше". Вирок Навальному оголосили після його повернення з Німеччини, де опозиціонер лікувався від наслідків отруєння, причетними до якого вважають спецслужби Росії.

Більше про справу "Ів Роше", фігурантом якої є Навальний, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.