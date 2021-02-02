Навального відправили у в'язницю на 3,5 роки. Суд змінив умовний термін на реальний

Суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Настоящего времени".

У ході засідання представник ФСВП заявляв, що Навальний близько 60 разів порушив громадський порядок після умовного вироку. Він просив скасувати умовний термін політику і виконати реальне покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму

На початку судового засідання почалися затримання прямо під будівлею суду.

Зазначимо, що в Росії почалися масові протести через арешт Олексія Навального.

Україна вимагала введення санкцій проти Росії через придушення протестів.

Раніше повідомлялося, що Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії.

Нагадаємо, в центрі Москви чоловік здійснив самопідпал під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального. Його вдалося врятувати, а сама спроба самогубства не була пов'язана з протестами.