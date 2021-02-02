ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Навального відправили у в'язницю на 3,5 роки. Суд змінив умовний термін на реальний

Новость на русском → Москва, Вівторок 02 лютого 2021 19:22
Навального відправили у в'язницю на 3,5 роки. Суд змінив умовний термін на реальний Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny1)
Автор: Анастасія Рокитна

Суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Настоящего времени".

У ході засідання представник ФСВП заявляв, що Навальний близько 60 разів порушив громадський порядок після умовного вироку. Він просив скасувати умовний термін політику і виконати реальне покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму

На початку судового засідання почалися затримання прямо під будівлею суду.

Зазначимо, що в Росії почалися масові протести через арешт Олексія Навального.

Україна вимагала введення санкцій проти Росії через придушення протестів.

Раніше повідомлялося, що Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії.

Нагадаємо, в центрі Москви чоловік здійснив самопідпал під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального. Його вдалося врятувати, а сама спроба самогубства не була пов'язана з протестами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Навальный
NEWS
Прийшов з сокирою й напав на охоронця: з'явилися подробиці підпалу "Епіцентру"
Ігор Литвиненкоредактор стрічки новин Прийшов з сокирою й напав на охоронця: з'явилися подробиці підпалу "Епіцентру"
DAILY
Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР