У Кернеса відмовили обидві нирки, а російський суд заочно заарештував Марківа: новини за 11 грудня

В Україні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом, стан мера Харкова Геннадія Кернеса погіршився, російський суд заочно заарештував і оголосив в розшук нацгвардейца Віталія Марківа. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 11 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Україна в черговий раз оновила перелік країн "червоної зони". Порівняно з минулим тижнем, його поповнили п'ять країн, а три країни перейшли до "зеленої зони".

Мер Одеси Геннадій Труханов госпіталізований в лікарню з коронавірусом. За його словами, "ситуація під контролем".

Вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. При цьому фактичні терміни можуть зрушити в разі затримки з поставками.

У Центрі громадського здоров'я України розповіли, кого першим вакцинують від коронавірусу. Існує 9 основних групhttp://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/kogo-pervym-vaktsiniruyut-koronavirusa-ukraine-1607683625.html.

В країні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом. Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Під час посиленого карантину школи Києва працюватимуть у дистанційному режимі. Дистанційне навчання почнеться відразу після зимових канікул.

Стан Кернеса погіршився: відмовили обидві нирки

В обраного мера Харкова Геннадія Кернеса погіршився стан здоров'я. У політика відмовили обидві нирки. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Кернеса Юрій Сидоренко.

"У Кернеса відмовили дві нирки, він зараз знаходиться на гемодіалізі. Однак, зі слів його родини, плани щодо повернення Кернеса в Харків до Нового року залишаються у силі. Я думаю, що такі плани сім'ї є обнадійливими", - сказав він.

Російський суд заочно заарештував і оголосив у розшук нацгвардійця Марківа

Басманний суд Москви заочно заарештував військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа. Росіяни звинувачують його в нібито вбивство двох журналістів під Слов'янськом в 2014 році. Згідно з рішенням суду, Марківу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з моменту її затримання або екстрадиції в Росію. Йому висунули звинувачення за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство двох і більше осіб).

Мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на заочний арешт Марківа. Він заявив про початок неприхованого переслідування зі сторони.

Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"

Російський трубоукладник 11 грудня розпочав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять в територіальних водах Німеччини. Про це повідомляє "РИА Новости".

Повідомляється, що компанія Nord Stream 2 AG підтвердила відновлення будівництва газопроводу.

Війна в Україні: прокурор МКС завершив вивчення справи та ініціює розслідування

Прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда завершила вивчення матеріалів та ініціює початок розслідування у справі щодо ситуації в Україні після російської агресії. Україна звернулася до МКС шість років тому. Про це йдеться в заяві прокурора Бенсуди, розміщеній на сайті МКС.

"Правові критерії для початку розслідувань у зв'язку з ситуацією в Україні дотримані", - повідомила вона.

Катастрофа Іл-76 під Луганськом: вирок Назарову залишили в силі

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок генералу Віктору Назарову, який визнаний винним у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під Луганськом в 2014 році. Його скаргу залишили без задоволення. Про це йдеться в повідомленні суду.

Повідомляється, що сьогодні суд завершив розгляд апеляційної скарги в інтересах Назарова на вирок Павлоградського суду. У березні 2017 року генерала засудили до 7 років позбавлення волі за халатне ставлення до військової служби, що призвело до катастрофи.

Мер Черкас публічно вибачився перед Зеленським

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вибачився перед президентом Володимиром Зеленським. Також чиновник закликав владу до співпраці з місцевим самоврядуванням. Про це він заявив у своєму Facebook.

Нагадаємо, під час прес-конференції 20 травня, присвяченої річниці президентства, Зеленський назвав популізмом дії міського голови Черкас Бондаренко, який хотів пом'якшити карантин у місті всупереч постанові уряду. Через тиждень Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі і гідності проти президента.

Через бійку в готелі: представника омбудсмена на Донбасі звільнили

Через бійку в готелі представника омбудсмена з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павла Лисянського звільнили. Звільнення стало результатом проведеної службової перевірки. Про це омбудсмен Людмила Денісова написала в Telegram.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лисянський влаштував бійку в готелі. Відео бійки опублікував регіональний телеканал.

Корейський режисер Кім Кі Дук помер від коронавірусу - ЗМІ

Кім Кі Дук помер у Латвії в ніч на 11 грудня. Причиною смерті 59-річного південнокорейського режисера, володаря "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю стали ускладнення від коронавірусу.

Як повідомляє місцеве видання Delfi з посиланням на слова відомого документаліста та президента фестивалю "Артдокфест" Віталія Манського, Кім Кі Дук приїхав в прибалтійську країну 20 листопада, але з 5 грудня не виходив на зв'язок. Також Манський додав, що корейський режисер помер у лікарні о 01:20 ночі.

Українець після смерті врятував чотирьох людей, включаючи дитину: фото унікальної операції

В Україні вперше провели операцію з пересадки дитині органу від донора посмертно - лікарі київської лікарні швидкої допомоги успішно пересадили нирки загиблого 38-річного чоловіка трирічній пацієнтці.

Також донорські органи киянина врятували крім дівчинки ще трьох людей. Про це 11 грудня засновниця Всеукраїнської платформи донорства Ірина Заславець.

Розкрито зв'язок між головною ялинкою України і Гаррі Поттером

Новорічна ялинка в Києві в цьому році вийшла незвичайною. На головну зимову красуню країни наділи ковпак, який нагадав багатьом чарівний капелюх з Гаррі Поттера. Дехто вважав це блюзнірством, бо ялинка стоїть біля православного Софійського собору, а на ній аксесуар, пов'язаний з магією і чаклунством.

Але організатори поспішили пояснити: Гаррі Поттер тут ні при чому, але елементи казки присутні. Капелюх замість різдвяної зірки пов'язаний з концепцією новорічних прикрас столиці.