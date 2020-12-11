Школи Києва після зимових канікул перейдуть на дистанційне навчання

Під час посиленого карантину школи Києва працюватимуть у дистанційному режимі. Дистанційне навчання почнеться відразу після зимових канікул.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами очільника міста, всі столичні школи з 25 грудня підуть на зимові канікули, які триватимуть до 11 січня. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

"Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі "Київ", - розповів він.

Кличко додав, що заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули з 31 грудня, а триватимуть вони до 15 січня. Другий семестр ці заклади освіти почнуть 18 січня, також у дистанційному форматі.

"У разі подовження жорсткого карантину, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити й дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіти", - додав мер столиці.

Нагадаємо, у Києві через коронавірус закрито три школи та 4 дитсадки. Хворобу підтвердили у понад 1200 київських школярів.

Як писало РБК-Україна, 9 грудня уряд вирішив посилити карантин в Україні з 8 січня. Обмеження триватимуть до 00:00 25 січня 2021 року.