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Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"

Новость на русском → П'ятниця 11 грудня 2020 16:23
Росія відновила будівництво "Північного потоку-2" Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: РБК-Україна

Російський трубоукладник 11 грудня розпочав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять територіальних водах Німеччини.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Повідомляється, що компанія Nord Stream 2 AG підтвердила відновлення будівництва газопроводу

"Трубоукладник "Фортуна" укладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини у водах на глибині менше 30 м (100 футів)", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Конгресі США схвалили військову допомогу Україні і санкції проти "Північного потоку-2". Санкції будуть вводитися за надання кораблів для трубоукладки, а також за послуги зі страхування проекту.

Крім того, США закликали Німеччину зупинити будівництво "Північного потоку-2". Як заявила тимчасовий повірений у справах США в Німеччині Робін Куїнвілл, ЄС і Німеччина мають накласти мораторій.

"Зараз прийшов час ЄС і Німеччині накласти мораторій на будівництво газопроводу. Цим вони покажуть, що більше не мають наміру терпіти зловмисну поведінку Росії", - сказала Куїнвілл.

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