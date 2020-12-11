Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"

Російський трубоукладник 11 грудня розпочав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять територіальних водах Німеччини.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Повідомляється, що компанія Nord Stream 2 AG підтвердила відновлення будівництва газопроводу

"Трубоукладник "Фортуна" укладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини у водах на глибині менше 30 м (100 футів)", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Конгресі США схвалили військову допомогу Україні і санкції проти "Північного потоку-2". Санкції будуть вводитися за надання кораблів для трубоукладки, а також за послуги зі страхування проекту.

Крім того, США закликали Німеччину зупинити будівництво "Північного потоку-2". Як заявила тимчасовий повірений у справах США в Німеччині Робін Куїнвілл, ЄС і Німеччина мають накласти мораторій.

"Зараз прийшов час ЄС і Німеччині накласти мораторій на будівництво газопроводу. Цим вони покажуть, що більше не мають наміру терпіти зловмисну поведінку Росії", - сказала Куїнвілл.