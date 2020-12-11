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Аваков відреагував на заочний арешт Марківа

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 14:18
Аваков відреагував на заочний арешт Марківа Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на заочний арешт українського нацгвардійця Віталія Марківа. Він заявив про початок неприхованого переслідування зі сторони.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, так Росія підтверджує свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

"Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося - розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: "На воре и шапка горит!". Україна ніколи не залишить свого солдата", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Басманний суд Москви заочно заарештував Віталія Марківа. У РФ його звинувачують в нібито вбивство двох журналістів під Слов'янськом в 2014 році.

Як писало РБК-Україна раніше Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під час бойових дій на Донбасі. На наступний день нацгвардієць повернувся в Україну.

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